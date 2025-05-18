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Дуров: в Европе просили Telegram заставить консерваторов Румынии замолчать

First News Media18:40 - Сегодня
Дуров: в Европе просили Telegram заставить консерваторов Румынии замолчать

Telegram отказался от требования одной из западноевропейских стран заставить молчать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов.

Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров.

"Западноевропейское правительство (угадайте какое?) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался", - написал он в своем Telegram-канале, сопроводив вопрос о названии страны, которая попросила это сделать, эмодзи багета.

Он подчеркнул, что Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы.

"Нельзя "защищать демократию", разрушая демократию. Нельзя "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы", - добавил Дуров, отметив, что румынский народ заслуживает наличия свободы слова и честных выборов.

На фоне этого сообщения Дуров также поменял название своего Telegram-канала с французской манеры - Du Rove's Channel - на латинскую транскрипцию своего имени и фамилии - Pavel Durov.

Источник: ТАСС

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