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Автомобильная федерация Азербайджана организовала выставку скоростных автомобилей - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
Автомобильная федерация Азербайджана организовала выставку скоростных автомобилей - ФОТО

18 мая во второй день проекта "Эволюция скорости" в Баку состоялся показ скоростных автомобилей и суперкаров.

Как сообщает Trend, выставка была организована Автомобильной Федерацией Азербайджана при поддержке "Nazar Holding" и Исполнительной власти города Баку. Мероприятие проходило с 11:00 до 19:00 на территории от улицы Азиза Алиева до площади перед воротами Гоша Гала.

Эти автомобили, завоевавшие сердца любителей скорости, известны не только своими динамическими характеристиками. Они также являются подтверждением богатства человеческого потенциала благодаря достижениям в области технологий и инноваций.

В течение двух дней выставки гости имели возможность ознакомиться с экспонатами, получить подробную информацию о транспортных средствах и обменяться впечатлениями с другими автолюбителями.

Данный проект показал развитие автомобильной техники от классических моделей до современных скоростных машин.

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