Объявлены желтое и оранжевое предупреждения о ветреной погоде - ФОТО

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Баку и на Абшероне, а также в ряде районов страны с дня 19 мая до утра 20 мая.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Кяльбяджаре, Лачыне, Физули, Джебраиле, Зангилане, Агдаме, Агдере, Шуше, Ханкенди, Ходжавенде, Губадлы, Тертере, Барде, Евлахе, Агджабеди, Гядабее, Гёйгеле, Газахе, Бейлагане, Сальяне, Имишли, Сабирабаде, Ширване, Билясуваре, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Зардабе, Уджаре, Саатлы, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Алтыагаче, Шеки, Гахе, Загатале, Балакене, Огузе, Габале, Шамахе, Агсу, Гусаре, Губе, Исмаиллы, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Масаллы, Лянкяране, Астаре и Нахчыванской АР ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет варьироваться в пределах 13,9-20,7 м/сек.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Товузе, Самухе, Агстафе, Дашкесане, Гяндже, Шамкире, Мингячевире, Нафталане, Гёранбое, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле и Хызы будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/сек.