18 Мая - Международный день музеев - ФОТО

Ежегодно 18 мая во всех странах мира широко отмечается как Международный день музеев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, этот праздник, учрежденный Международным советом музеев (ICOM) с целью содействия развитию культурного обмена и сотрудничества между народами, ежегодно отмечается под разными девизами. В этом году для Международного дня музеев был выбран девиз «Будущее музеев в стремительно меняющихся сообществах».

Международный день музеев был учрежден в 1977 году по инициативе ICOM. Цель сегодняшнего дня - показать, насколько важную роль играют музеи в жизни общества.

Этот праздник с большим размахом отмечается и в Азербайджане, имеющем древнюю историю и богатую культуру.

Учитывая, что в XVI веке до нашей эры на Крите, в XIII-XII веках в Китае и III веке в Древнем Риме и Греции предшественниками современных музеев считались места, где хранились предметы, артефакты, документы, имеющие эстетическую ценность, то в качестве таких мест также стоит отметить и дворцы правителей государств Атропатена и Албания, построенные на территории нашей страны. В ранние и средние века же в Азербайджане усилился интерес к традициям коллекционирования со стороны правящих династий, ценные вещи хранились в сокровищницах, дворцовых библиотеках.

Стремительно протекающие со второй половины XIX века процессы в общественно-политической, культурной жизни Азербайджана придали толчок организации музейного дела. Один из первых таких музеев был организован в конце XIX века в Нехрамской сельской школе Нахчывана по инициативе и при непосредственном участии выдающегося писателя Джалила Мамедгулузаде. В начале прошлого века в Баку были созданы педагогические музеи при дирекции народных школ, а также закрытые музеи при Бакинском отделении Всероссийского технического общества. Однако за исключением музея в селе Нехрам, пространства, названия которых указаны, действовали в интересах царизма. Не случайно, обнаруженные в Азербайджане ценные археологические предметы были отправлены в музеи Тифлиса, Москвы, Петербурга. Первый национальный музей, основанный в Азербайджане на государственном уровне в 1919 году - в период Демократической республики, функционирует с 1920 года как Азербайджанский государственный музей. В первые годы советской власти экспонатами этого музея были ценные произведения искусства, конфискованные у бакинских миллионеров, таких как Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муртуза Мухтаров, Муса Нагиев. Само здание Национального музея истории Азербайджана, ранее принадлежащее Г.З. Тагиеву, также ценно как каменный памятник, рассказывающий о нашей истории. Поэтому это место иногда называют «Музей в музее».

С 30-х годов прошлого века один за другим создавались музеи различной направленности - государственные, мемориальные, передвижные, литературные, художественные, исторические, музыкальные, театральные, музеи-заповедники. В последующие годы в Азербайджане начали функционировать новые музеи.

В Шуше, которая является живым музеем и сегодня освобождена от врага, действовало 8 музеев. Были полностью разграблены Государственный музей истории Карабаха, дом великого композитора Узеира Гаджибейли, мемориал основателя нашего вокального искусства Бюльбюля, выдающегося музыканта и художника Мир Мохсуна Навваба, Шушинский филиал Азербайджанского музея ковра, мемориальный музей выдающегося музыканта Гурбана Пиримова в Агдамском районе, историко-краеведческие музеи в Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Агдамском, Физулинском и Ходжалинском районах.

В Азербайджане всегда проявлялась государственная забота о наших национально-духовных ценностях, в том числе музейном деле. Развитие музейного дела в нашей стране связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Глубоко и чутко ощущавший ценность музеев в сохранении национального исторического и культурного наследия нашего народа великий лидер всегда обращал внимание на расширение соответствующей сети в республике, укрепление ее материально-технической базы. Мемориальные музеи, музеи-квартиры Узеира Гаджибейли, Гусейна Джавида, Джалила Мамедгулузаде, Мамеда Саида Ордубади, Джафара Джаббарлы, Бюльбюля, Самеда Вургуна, Ниязи и других выдающихся деятелей азербайджанской культуры, историко-краеведческие музеи в регионах были созданы именно по личной инициативе великого лидера Гейдара Алиева.

После возвращения нашего гениального руководителя по настойчивому требованию народа к власти, наряду с другими сферами, музейное дело вступило в новый этап своего развития. По инициативе великого лидера в 1993 году в Кабинете Министров было проведено республиканское совещание музейных работников, а в 1994 году на основе его материалов было принято постановление «О состоянии музейного дела в республике и его улучшении». Закон Азербайджанской Республики «О музеях», вступивший в силу 24 марта 2000 года, регулирует организационно-правовые основы деятельности музеев и соответствующие отношения в нашей стране.

Согласно этому документу музей - это культурное, научно-исследовательское учреждение, в котором осуществляется комплектование, охрана, изучение, массовый показ и пропаганда памятников материальной культуры.

Приоритеты, определенные общенациональным лидером в деле развития музейного дела, сегодня успешно продолжаются Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Фондом Гейдара Алиева, руководимым Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Благодаря огромным усилиям Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой «Комплекс дворца Ширваншахов», Девичья башня и Гобустанский национальный историко-художественный заповедник, исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках различных проектов, реализуемых Фондом, информация о карабахских музеях доводится до авторитетных международных организаций.

В результате успешной культурной политики Азербайджанского государства за последние годы расширились связи наших музеев с авторитетными музеями мира, были достигнуты новые достижения в области международного сотрудничества в этой области.

Музеи Гейдара Алиева, созданные с целью изучения политического наследия нашего общенационального лидера, формирования и развития идеологии азербайджанства, должны рассматриваться как важное событие в области расширения музейной сети в республике.

Отметим, что в этом году, как и каждый год, в связи с 18 Мая - Международным днем музеев, в течение недели в наших музеях проводится цикл мероприятий. В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о 200-летии Мирзы Кадыма Иревани, многие из этих мероприятий были посвящены выдающемуся художнику.