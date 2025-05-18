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Cотни бездомных оккупировали терминал аэропорта в Испании

First News Media09:45 - Сегодня
Cотни бездомных оккупировали терминал аэропорта в Испании

В крупнейшем аэропорту Испании — Мадрид-Бархас — стремительно растет число бездомных, которые уже десятилетие используют здание как убежище.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным испанских СМИ, число «незарегистрированных обитателей» выросло с 50 до почти 500 человек.

Особенно острая ситуация сложилась в терминале №4, куда власти ранее переместили большинство бездомных из других частей аэропорта. Именно там очевидцы сняли на фото, как люди спят на полу у туалетов, за информационными экранами и в залах ресторанов. Работники аэропорта жалуются на ухудшение санитарной обстановки и случаи агрессии — некоторые бездомные носят ножи и употребляют наркотики прямо на месте.

Недавно в отдельных зонах пришлось проводить дезинсекцию из-за угрозы нашествия клопов. Работники профсоюзов потребовали немедленных действий — как для защиты туристов, так и для обеспечения условий для самих бездомных.

Многие из поселившихся в аэропорту — трудовые мигранты, потерявшие жилье после неудач на рынке труда.

Один из них, мужчина по имени Фернандо из Перу, признал, что ночевать приходится с «одним открытым глазом», поскольку есть риск быть ограбленным. Тем не менее он заявил, что не все бездомные представляют угрозу и многие просто оказались в сложной жизненной ситуации.

Пока власти обсуждают возможные меры, полиция продолжает патрулировать терминалы, а число спящих на полу продолжает расти, отметило издание.

Источник: Gazeta.ru

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