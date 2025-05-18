Два человека погибли после столкновения парусного судна с Бруклинским мостом

Два человека погибли, 17 получили ранения в результате столкновения парусного судна ВМС Мексики "Куаутемок" с Бруклинским мостом в Нью-Йорке.

Об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники в спасательных службах.

По их сведениям, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на пресс-конференции заявил о 19 пострадавших, но не сообщил о погибших.

На борту судна находились 277 человек.

Источник: ТАСС