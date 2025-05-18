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В детском приюте «Умид йери» почтили память национального героя - капитана Игоря Кшнякина - ФОТО

First News Media22:10 - Сегодня
В детском приюте «Умид йери» почтили память национального героя - капитана Игоря Кшнякина - ФОТО

В детском приюте «Умид йери» в поселке Бина Хазарского района Баку 18 мая состоялось мероприятие, посвященное памяти национального героя Азербайджанской Республики – капитана Игоря Кшнякина, погибшего при крушении пассажирского самолета Embraer 190 Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Баку – Грозный.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии минутой молчания была почтена память национальных героев – капитана Игоря Кшнякина, второго пилота Александра Кальянинова, старшей бортпроводницы Окюмы Алиевой – и пассажиров, погибших при крушении самолета Embraer 190.

Выступившая затем на мероприятии дочь капитана Игоря Кшнякина – Наталья Кшнякина отметила, что ее отец на протяжении всей своей жизни оставался добрым человеком и очень любил детей.

«Для меня этот день (19 мая, день рождения Игоря Кшнякина – ред.) не просто дата. Это день, когда я особенно чувствую связь с папой. Он был человеком чести, тепла и заботы. Он всегда стремился помогать тем, кому трудно. Сегодня я здесь, чтобы продолжить его путь — делами, вниманием, добром. Я верю, что даже маленький поступок может изменить чью-то жизнь. И если хотя бы один ребенок почувствует сегодня, что он не один — значит, память о папе живет», - подчеркнула Наталья Кшнякина.

Руководитель детского приюта «Умид йери» Нигяр Мансимова сказала, что трагическая новость о крушении в конце прошлого года огорчила каждого гражданина нашей страны. «Это не только горе вашей семьи, но и наша общая рана. Хотелось бы, чтобы этого не было. Потому что нам всегда нужны такие опытные люди. Но у каждого своя судьба. Невозможно избежать событий, которые однажды произойдут. Горько, конечно. Я уверена, что наши соотечественники, проявившие героизм во время того события и вписавшие свои имена в историю, думая о жизни людей на том самолете, навечно останутся в памяти нашего народа», - заключила Н.Мансимова.

Далее воспитанники детского приюта «Умид йери» представили музыкальную композицию, посвященную памяти национальных героев Азербайджана, после чего был дан эхсан в память всех шехидов.

Отметим, что 19 мая будет отмечаться 63-я годовщина со дня рождения Игоря Кшнякина.

Напомним, что 25 декабря прошлого года пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли, 29 – выжили.

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