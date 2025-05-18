CNN: ХАМАС готов освободить до девяти заложников в обмен на прекращение огня

Палестинское движение ХАМАС готово освободить до девяти удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на два месяца прекращения огня в анклаве, сообщает телекомпания CNN.

По ее сведениям, представитель ХАМАС заявил, что движение согласно освободить от семи до девяти заложников в обмен на установление режима прекращения огня на 60 дней и освобождение Израилем 300 удерживаемых под стражей палестинцев.

В субботу министр обороны еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что делегация ХАМАС вернулась за стол переговоров в Дохе для продолжения обсуждения соглашения об освобождении заложников в секторе Газа после того, как Израиль начал первую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" в палестинском анклаве.

Источник: ТАСС