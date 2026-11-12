Трамп заявил, что США сделка с Ираном больше не нужна

США больше не нуждаются в заключении сделки с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Нам не нужна сделка с Ираном. Эти времена давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!" - написал Трамп в Truth Social.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты отвергают условия Ирана на переговорах о завершении войны, считая требования Тегерана о репарациях абсурдными.

Источник: ТАСС