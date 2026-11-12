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Азербайджан завершил чемпионат Европы среди дзюдоистов с нарушением слуха с 4 медалями

Редакция 1news18:15 - Сегодня
Азербайджан завершил чемпионат Европы среди дзюдоистов с нарушением слуха с 4 медалями

В Баку подведены итоги чемпионата Европы среди дзюдоистов с нарушением слуха.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, команда Азербайджана завершила соревнования с 4 медалями.

В составе сборной Джошгун Алиев (60 килограммов) и Халид Мамедов (66 кг) завоевали золотые, Айдын Азизов (81 кг) — серебряную, а Эльтун Мамедов (73 кг) — бронзовую медали. Азербайджан, представленный на чемпионате 9 спортсменами, занял 2-е место в мужском командном зачете.

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