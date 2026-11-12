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Шуша представлена на 20-й конференции Лиги исторических городов мира в Японии - ФОТО

Редакция 1news19:05 - Сегодня
Шуша представлена на 20-й конференции Лиги исторических городов мира в Японии - ФОТО

10-12 ноября в японском городе Химэдзи прошла 20-я конференция Лиги исторических городов мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, наряду с городами США, Кореи, Италии, Австрии, Японии и других стран, на этой конференции была представлена и Шуша, являющаяся членом Лиги исторических городов мира. На мероприятии город представляли специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов, исполнительный директор Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов и заведующая отделом международных отношений и связей с общественностью Самая Мамедова.

В рамках конференции состоялась встреча А. Керимова с мэром Химэдзи Хидеясу Кийомото и мэром города Киото Кодзи Мацуи.

На встрече подчеркивалась важность развивающихся между Азербайджаном и Японией связей в различных сферах. В то же время говорилось о принятии новых шагов для обмена опытом молодого поколения в области архитектуры, туризма, искусства и в других сферах.

Мэры обоих городов подчеркнули, что слышали о прекрасной природе и своеобразном воздухе в Шуше. Они отметили, что были бы рады увидеть этот исторический город.

А. Керимов рассказал о культуре города Шуша, проводимых там работах по благоустройству, восстановлению и созиданию. Он довел до внимания, что более тесное участие города Шуша в Лиге исторических городов является приоритетной миссией.

Принявший участие в сессии, прошедшей в рамках конференции, А. Керимов рассказал о возрождении города Шуша после восстановления, сохранении его исторического облика, создании современной инфраструктуры, переселении населения и создании новых жилых массивов, а также о вопросах привлечения туристов.

На сессии был продемонстрирован видеоролик, повествующий о реконструкции города Шуша.

В заключение конференции странами-членами Лиги исторических городов мира была подписана Химэдзийская декларация.

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