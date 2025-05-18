Азиз Алиев: За последние годы Бакинский филиал Сеченовского университета прошел большой путь развития

За последние годы Бакинский филиал Сеченовского университета прошел большой путь развития.

Наш университет оснащен самым современным оборудованием, сотрудничает более чем с 30 больницами.

Наши студенты проходят стажировку в этих больницах. В нашем университете обучаются 720 студентов и 109 резидентов, профессорско-преподавательский состав приезжает из Москвы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил ректор Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета (Сеченовский университет), ведущий хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи Национального центра онкологии Министерства здравоохранения, профессор Азиз Алиев во время выступления на международной научно-практической конференции «Рак щитовидной железы и нарушения обмена веществ: современный подход».

По его словам, в Учебно-симуляционном центре проводится обучение практическим навыкам для студентов Сеченовского университета и азербайджанских вузов. «Учебно-симуляционный центр Сеченовского университета получил европейский сертификат симуляционного обучения», - добавил Азиз Алиев.