Азиз Алиев: За последние годы Бакинский филиал Сеченовского университета прошел большой путь развития
За последние годы Бакинский филиал Сеченовского университета прошел большой путь развития.
Наш университет оснащен самым современным оборудованием, сотрудничает более чем с 30 больницами.
Наши студенты проходят стажировку в этих больницах. В нашем университете обучаются 720 студентов и 109 резидентов, профессорско-преподавательский состав приезжает из Москвы.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил ректор Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета (Сеченовский университет), ведущий хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи Национального центра онкологии Министерства здравоохранения, профессор Азиз Алиев во время выступления на международной научно-практической конференции «Рак щитовидной железы и нарушения обмена веществ: современный подход».
По его словам, в Учебно-симуляционном центре проводится обучение практическим навыкам для студентов Сеченовского университета и азербайджанских вузов. «Учебно-симуляционный центр Сеченовского университета получил европейский сертификат симуляционного обучения», - добавил Азиз Алиев.