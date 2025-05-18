Изготовлен бюст Ганиры Пашаевой - ФОТО

Изготовлен бюст покойного депутата Милли Меджлиса Ганиры Пашаевой.

Как сообщает Oxu.Az, автором работы является скульптор Эльхан Зейналов.

"С глубоким уважением и почтением я посвятил этот бюст светлой памяти депутата, общественного деятеля Ганиры Пашаевой. В этом произведении я постарался передать ее национальный дух, сильную волю и духовное богатство.

Для меня это было не просто искусством, но и долгом - как для человека, который знал и уважал ее", - написал Э.Зейналов в соцсетях.

Отметим, что Г.Пашаева скончалась 28 сентября 2023 года.