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Проведено очередное заседание Комиссии по подготовке новых программ высшего образования - ФОТО

First News Media15:21 - Сегодня
Проведено очередное заседание Комиссии по подготовке новых программ высшего образования - ФОТО

В Министерстве науки и образования состоялось очередное заседание Комиссии, созданной с целью разработки новых программ высшего образования.

В заседании, которое прошло под председательством заместителя министра науки и образования, председателя Комиссии Идриса Исаева, приняли участие члены Комиссии и официальные представители министерства.

Открывая заседание, Идрис Исаев ознакомил участников с вопросами повестки дня. Он выразил благодарность членам рабочих групп, созданных при Комиссии по соответствующим специальностям, за их активное участие в процессе подготовки новых образовательных программ. В ходе заседания состоялся обмен мнениями с членами Комиссии по вопросам совершенствования содержания магистратуры. Выступавшие подчеркнули важность повышения качества подготовки специалистов на уровне магистратуры в соответствии с требованиями социально-экономического развития страны.

Затем с презентацией выступил член Комиссии, руководитель отдела науки, высшего и профессионального образования министерства Турхан Сулейман. Он предоставил информацию об обновлённом перечне специализаций по магистратуре и о финальной версии рамочного документа по образовательным программам данного уровня. По его словам, рабочими группами было предложено 925 специализаций по 129 специальностям, охватывающим 10 укрупнённых групп специальностей на уровне магистратуры. В результате обсуждений и голосования участников заседания представленные документы были одобрены.

Заседание продолжилось в формате открытого обсуждения.

Следует отметить, что в состав Комиссии входят 9 рабочих групп: группа педагогических специальностей, группа гуманитарных и социальных специальностей, группа культурологических специальностей, группа специальностей в области экономики и управления, группа специальностей естественных наук, группа технических и технологических специальностей, группа сельскохозяйственных специальностей, группа физической культуры и сферы услуг, а также группа базового медицинского образования и здравоохранения. Руководство рабочими группами осуществляется по новому механизму сопредседательства, при котором сопредседателями выступают как руководители вузов, так и представители рынка труда. Эти сопредседатели одновременно являются членами Комиссии, созданной при министерстве для разработки новых образовательных программ.

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