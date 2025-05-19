Проходит телефонный разговор Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с российски президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

"Идет телефонный разговор Трампа с президентом России (Владимиром) Путиным", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа был запланирован на 18:00 по Баку. Дональд Трамп говорил, что сначала переговорит с российским коллегой, а затем созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако ранее стало известно, что америанский лидер созвонился с украинским президентом до переговоров с господином Путиным. Глава Белого дома также сообщал, что затем проведет переговоры с членами НАТО. В них также примет участие Зеленский.