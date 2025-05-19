У Байдена диагностировали агрессивную форму рака

Врачи 16 мая диагностировали у экс-президента США Джо Байдена агрессивную форму рака простаты.

Об этом говорится в распространенном 18 мая заявлении представителей бывшего президента, которое приводят американские СМИ.

"Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать, - указывается в заявлении. - Президент и его семья в настоящее время изучают с врачами варианты лечения".

В Белом доме пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать информацию об обнаружении рака у бывшего американского лидера.

Байдену 82 года. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.

Источник: ТАСС