Турция отмечает 106-ю годовщину начала Национально-освободительной борьбы
В Турции сегодня отмечается День памяти Ататюрка и праздник молодежи и спорта (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı)
19 мая 1919 года основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк выступил перед молодежью в городе Самсун, объявив мобилизацию для борьбы с интервентами, захватившими часть территории страны. Это обращение положило начало национально-освободительной войне, ознаменовавшей создание Турецкой Республики.
Позже этот день был назван Днем молодежи.
В этот день по всей Турции и в дипмиссиях страны за рубежом организовываются праздничные мероприятия.
Источник: Anadolu
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