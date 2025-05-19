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Европа не решит вопросы безопасности Армении, считает Роберт Кочарян

First News Media12:17 - Сегодня
Европа не решит вопросы безопасности Армении, считает Роберт Кочарян

Думать, что Европа может решить вопросы безопасности Армении, – инфантилизм или наивность, заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью армянским СМИ, комментируя внешнеполитический курс правящей команды РА.

Он предложил посмотреть на карту Южного Кавказа, который на севере граничит с Россией, на юге – с Ираном, на западе – с Турцией. По словам Кочаряна, именно эти три страны могут быть серьезными игроками «на земле». В этом контексте экс-президент Армении предложил определиться, какая из этих стран более близка Армении, с какой из них экономические связи наиболее тесные.

«У какой из этих стран наибольший военный и экономический потенциал? Чей культурный код наиболее близок нам? Ответ очевиден – Россия», – сказал экс-президент Армении.

Что касается Турции, то, как заметил Кочарян, у Иревана нет таких связей с Анкарой, а отношения обременены «исторической ношей».

«Дискуссии о Европе бессмысленны. Да, это – красивая обертка, но даже европейцы не реагируют на нее. Сегодня цель одна – причинить вред России посредством Украины, Армении и других стран. Следовательно, мы становимся инструментом в чужих руках, и никакой стратегии тут нет», – убежден Кочарян.

По его словам, нет в регионе страны, которая интересуется Арменией больше, чем Россия. Он считает, что можно мечтать об отношениях с разными странами, но геополитическая ситуация будет диктовать реальную политику. Как заметил экс-президент, он пытается, но не может понять внешнюю политику Армении.

«Ситуативные действия… Если тепло поприветствовали Москву, то обязательно нужно сделать что-то, чтобы в Париже не разочаровались... Это – позор, который будет иметь тяжкие последствия», – заявил он.

«Нужно восстановить союзнические, стратегические отношения с Россией. Также нужно вовлечь в процесс Иран, поскольку это – важная для Армении страна, есть много общих интересов», – заключил Кочарян.

Источник: Sputnik Армения

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