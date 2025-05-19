Когда родной язык преодолевает границы - ФОТО

Автор: Афет ИСЛАМ

Проект Халг Аманаты презентовал антологию поэзии Южного Азербайджана

Türkün dilitək sevgili dil olmaz,

Ayrı dilə qatsan, bu əsil dil əsil olmaz.

Öz ləfzini farsa, ərəbə qatmasa şair,

Şeirin oxuyanlar, eşidənlər kəsil olmaz.

M.Şəhriyar

На днях в культурной жизни Азербайджана произошло воистину историческое событие, в котором финансовая структура, казалось бы, далекая от искусства, своим уникальным проектом на протяжении последних 15 лет вносит посильный вклад в сохранение и пропаганду национального духовного наследия, издавая поэтические сборники азербайджанских поэтов и художественные альбомы живописцев.

На этот раз в головном офисе Халг Банка в рамках юбилейного, 25-го выпуска проекта Xalq Əmanəti («Народное достояние») была презентована антология произведений поэтов Южного Азербайджана «Güney Azərbaycan poeziyası. Seçmələr» («Поэзия Южного Азербайджана. Избранное»). Сборник не просто объединил наших соотечественников - поэтов, пишущих на родном языке, он послужил своеобразным мостом, перекинутым с одного берега Араза на другой и соединившим две могучие ветви азербайджанской поэзии в одно раскидистое, щедро плодоносящее древо с глубокими и животворными корнями. Южно-азербайджанскую литературу можно рассматривать, как с позиции единого языкового пространства, так и в контексте принадлежности ее к двум государствам. Изданная с целью представления литературной среды целого Азербайджана ХХ-ХХI веков, книга также в точности отражает нашу историю.

В подготовке сборника принимали участие секретарь по международным делам Союза писателей Азербайджана, редактор и автор вступительного слова, поэт Салим Бабуллаоглу, доктор филологических наук, профессор Эсмира Фуад и доктор филологических наук Парвана Мамедли. В книге собраны стихи 50 поэтов, представляющих различные литературные направления и течения, дан словарь использованных в стихах арабо-персидских слов и диалектизмов, биографические данные авторов и географический указатель. Подобно тому, как все изданные до сих пор книги и альбомы проекта Халг Аманаты отличаются высочайшим полиграфическим качеством и профессиональным, национально ориентированным, дизайном, презентуемый сборник не стал в этом плане исключением.

Открывая мероприятие и приветствуя собравшихся представителей культуры, литературы и искусства, государственных деятелей и журналистов, директор Центра Ататюрка, член-корреспондент НАНА, заслуженный деятель науки, академик Низами Джафаров отметил, что культурно-просветительский, социальный и патриотический проект Халг Аманаты, опираясь на богатейшее национальное наследие, выносит на поверхность подлинные жемчужины духовности и возвращает их своему народу. Книга вышла в свет в самое лучшее время, когда отношения между Азербайджаном и Ираном переживают ощутимый подъем и развитие.

По словам Н.Джафарова, сегодня перед литераторами и учеными- филологами стоит вопрос: как рассматривать азербайджанскую литературу Южного Азербайджана - в плане литературных связей или единой национальной литературы? Однозначный ответ найти сложно, потому что, хоть мы и не противопоставляем эти литературы, в ней присутствуют идеологические, духовные и лингвистические различия, проявляющиеся в различных политических пространствах. Интересно, сообщил академик, что в начале работы над изданием были отобраны стихи 700 (!) южно-азербайджанских поэтов, но ввиду слишком большого объема составители решили отобрать из них 50 авторов, чтобы полнее охватить их творчество, в котором использовались и жанр аруза, и рифмованное стихосложение. Научный анализ национальной литературы показывает, что азербайджанские поэты обоих государств в целом используют единый литературный азербайджанский язык, несмотря на небольшие различия разного характера, тем не менее, этот факт имеет серьезное литературное, общественно-политическое и личное значение для каждого азербайджанца.

Академик Низами Джафаров также подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание теме Южного Азербайджана, именно он был инициатором создания в Союзе писателей Азербайджана отдела литературы Южного Азербайджана.

«Если в стране, в которой до последних десятилетий азербайджанский язык был вне закона и всячески притеснялся, можно собрать 700 признанных поэтов и отобрать из них 50 самых высокопрофессиональных авторов, можно сделать только один вывод, - такой народ с его богатейшим духовным и интеллектуальным потенциалом невозможно уничтожить, и у него будет светлое будущее!» Об этом с большим трепетом говорил народный поэт Сабир Рустамханлы, добавив, что дух свободолюбия и пламенной любви к родному языку и его культуре присутствует во всех стихах южно-азербайджанских поэтов. Говоря о литературных связях Северного и Южного Азербайджана, он подчеркнул современное, на уровне мирового, мышление поэтов по ту сторону Араза, процитировав слова Аристотеля о том, что «литературные произведения по сравнению с историческими трудами точнее запечатлевают исторические факты, обнажая неоспоримые истины».

По словам редактора и автора вступительного слова, поэта Салима Бабуллаоглу, в сборник вошли стихи авторов, например, Шахрама Шейдаи или критика и писателя Реза Берахани, которые известны у себя на родине в качестве персоязычных поэтов, тем не менее, у них есть стихи, написанные на родном языке. «При составлении сборника, - рассказал С.Бабуллаоглу, - мы опирались на исследования народного писателя Мирзы Ибрагимова, проделавшего в этом направлении большую работу. Несомненно, настанет день, когда мы будем работать над антологией, охватывающей всю азербайджаноязычную литературу, не имеющей географических границ, вплоть до Гасри-Ширин, Дербента, Борчалы и других мест, где рождалась и создается литература на азербайджанском языке». Поэт прочел стихотворение Мухаммедтаги Зехтаби о любви к родному языку, с которой наши соотечественники растят своих детей в Южном Азербайджане.

Su deyibdir mənə əvvəldə anam, «ab» ki yox,

Yuxu oyrətdi uşaqlıqda mənə, «xab» ki yox.

İlk dəfə ki, o, çörək verdi mənə, «nan» demədi,

Əvvəlindən mənə duzdanə, «nəməkdan» demədi.

Anam «əxtər» deməyibdir mənə, ulduz deyib o,

Su donanda deməyib «yəxdi, bala», buz deyib o.

После Второй мировой войны из Ирана в Северный Азербайджан эмигрировали азербайджанские поэты Балаш Азероглу, Медина Гюльгюн, Хокюма Биллури, Али Туде, Сохраб Тахир и многие другие, сохранившие в своем творчестве атмосферу Южного Азербайджана, и главенствующей темой у них была судьба Азербайджана, боль и борьба за свободу родного народа.

В период независимости Северного Азербайджана эта тенденция продолжилась, поэты и журналисты Хамид Херисчи и Сайман Аруз были в числе гостей, для которых выход антологии имел особое значение. В частности, Х.Херисчи отметил, что сборник знаменует собой тот самый случай, когда политика и литература объединились в одном сборнике, и это огромное событие для всех азербайджанцев мира! Азербайджанский язык на протяжении столетий выдерживал многочисленные гонения, но рядом с имперским персидским языком он выстоял, сохранив свою первозданность и красоту. «У персов нет фольклора, - подчеркнул поэт, - у них хорошо развита письменная литература, а у азербайджанцев, наряду с письменной литературой, есть еще богатейший фольклор, который передавался из поколения в поколение на протяжении многих веков и сохранил свою животворность и певучесть.

В свою очередь, Сайман Аруз выразил глубокую благодарность творческой команде Халг Банка за издание столь многозначительного исторического труда. Сегодня, подчеркнул С.Аруз, понятие «азербайджанцы мира» постепенно меняется, этот процесс уже происходит, и настанет день, когда понятия гянджинец, тебризец или иреванец исчезнут из нашего лексикона, уступив место одному слову и понятию - азербайджанец!

Одна из ведущих специалистов и знатоков южно-азербайджанской литературы, доктор филологических наук, профессор Эсмира Фуад подчеркнула скрупулезный труд над творчеством каждого автора и каждого стихотворения, добавив, что сборник не просто полиграфически безупречен, его контент совершенен с точки зрения почти абсолютного отсутствия орфографических ошибок, которые часто встречаются в современных изданиях. Другой составитель сборника, сотрудница отдела литературы Южного Азербайджана Института литературы НАНА, доктор филологических наук Парвана Мамедли отметила, что долгие годы литература Южного Азербайджана оставалась для нас закрытой. «Презентуемый сборник свидетельствует о тематическом богатстве и широте затрагиваемых в творчестве поэтов глобальных вопросов. Азербайджанские писатели и поэты в Иране глобально мыслят, локально пишут, и я горжусь тем, что в 2019 году мне довелось перевести на латиницу и издать произведения известного в мире писателя Реза Берахани, - заключила Парвана ханым.

Один из гостей, присутствовавший на презентации, заместитель директора Института рукописей НАНА, доктор философии по филологии, доцент, заведующий отделом рукописей и старинных печатных книг, переводчик персидского языка, автор 49 научных книг и словарей Акрем Багиров, говоря о сборнике, подчеркнул, что нынешнее издание поэтов Южного Азербайджана достойно самых лучших похвал, потому что собран колоссальный литературный материал творчества поэтов, пишущих на родном языке, начиная с великого Шахрияра и до наших дней.

«С творчеством некоторых из них я хорошо знаком, и считаю, что издание в Северном Азербайджане антологии иранских поэтов Южного Азербайджана является большим событием национальной культуры. Должен отметить, что в Иране нет школ с азербайджанским языком обучения, азербайджанские поэты и писатели пишут и издают свои произведения на родном языке с использованием арабского алфавита. Я поздравляю высококомпетентную творческую команду Халг Банка с очередным уникальным изданием!»

Отметим, что проект «Халг Аманаты» реализуется ОАО «Халг Банк» с 2010 года, и нацелен на сохранение культурного наследия азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.

За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, а также Алекпера Рзагулиева, Таги Тагиева, Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Камала Ахмеда, Шамо Абасова, Джаида Джемаля, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и шехида-скульптора Самира Качаева. Также вышли в свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, книга «Монеты Азербайджана» выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник «Антология ашыгской литературы», сборник произведений Хокюмы Биллури, в том числе, все произведения всемирно известного поэта-мыслителя Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.

Könlüm quşu oxur vətən gülüylən,

Gül necə ki, gülər öz bülbülüynən,

Sözlərimi yazdım xalqın diliylən,

Odur adım ürəklərdən silinməz

Yazılmasa , dilin qədri bilinməz!

K.Məşrutəçi Sönməz