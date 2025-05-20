На производстве в Сумгайыте произошел взрыв: есть пострадавшие

В Сумгайыте на одном из промышленных предприятий произошел взрыв.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на одном из заводов, расположенных на улице Сахил города.

На место происшествия немедленно были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также личный состав и техника Государственной противопожарной службы.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека.

Причины взрыва выясняются, на территории принимаются меры безопасности.