 На производстве в Сумгайыте произошел взрыв: есть пострадавшие | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На производстве в Сумгайыте произошел взрыв: есть пострадавшие

First News Media13:03 - Сегодня
На производстве в Сумгайыте произошел взрыв: есть пострадавшие

В Сумгайыте на одном из промышленных предприятий произошел взрыв.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на одном из заводов, расположенных на улице Сахил города.

На место происшествия немедленно были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также личный состав и техника Государственной противопожарной службы.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека.

Причины взрыва выясняются, на территории принимаются меры безопасности.

Поделиться:
87

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев: Превращение освобожденных земель в пространства ...

Общество

Погода на среду: В Баку усилится ветер

В мире

Зеленский подтвердил возможность подписания с Россией меморандума об ...

В мире

Телефонный разговор между Путиным и Трампом продолжался более двух часов - ...

Общество

Жуткие кадры ДТП с наездом на пешеходов - ВИДЕО

В Баку уволены два директора школ - Причина

Погода на среду: В Баку усилится ветер

На производстве в Сумгайыте произошел взрыв: есть пострадавшие

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Председатель Совета старейшин Имишли уволен за выступления на мероприятии в честь Дня Победы над фашизмом с «георгиевской лентой» на груди - ВИДЕО

Генпрокуратура и МВД распространили совместное сообщение о смерти школьника в Гяндже

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются ливни

«Последний звонок» в школах Баку пройдет скромно

Последние новости

Президент Ильхам Алиев: Превращение освобожденных земель в пространства прогресса - один из главных столпов нашей государственной политики

Сегодня, 13:30

Еще одна смерть блогера в Латинской Америке за неделю: модель убита «курьером» у себя дома - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам пленарного заседания GlobE Network

Сегодня, 13:22

Жуткие кадры ДТП с наездом на пешеходов - ВИДЕО

Сегодня, 13:19

В Баку уволены два директора школ - Причина

Сегодня, 13:16

Погода на среду: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:12

Дензел Вашингтон поскандалил с фотографом на красной дорожке Каннского кинофестиваля – ФОТО

Сегодня, 13:10

«Неясно, что будет дальше»: Хаменеи — о тупике в диалоге с Вашингтоном

Сегодня, 13:09

Штрафы под контролем: В Азербайджане запускают систему İCMAL

Сегодня, 13:05

На производстве в Сумгайыте произошел взрыв: есть пострадавшие

Сегодня, 13:03

Каллас: готовится новый пакет санкций против России, чтобы она захотела мира

Сегодня, 13:01

Водитель скутера создал аварийную ситуацию на оживленной трассе - ВИДЕО

Сегодня, 12:57

В Евлахе несовершеннолетнему насильно дали наркотики? - ВИДЕО

Сегодня, 12:51

Британская королевская семья попробовала блюда азербайджанской кухни — раскрыто меню - ФОТО

Сегодня, 12:45

Внимание! Новая волна киберкраж банковских средств в Баку

Сегодня, 12:20

МИД Индии исключил нормализацию отношений с Пакистаном в ближайшем будущем

Сегодня, 12:09

В Баку проходит очередное судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня, 12:04

Главы МИД ЕС сегодня отменят санкции против Сирии

Сегодня, 12:02

В Баку пропала пожилая женщина с ограниченными физическими возможностями

Сегодня, 11:48

Трамп перестал упоминать Илона Маска

Сегодня, 11:37
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50