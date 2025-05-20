Штрафы под контролем: В Азербайджане запускают систему İCMAL
В Азербайджане создается электронная информационная система İCMAL для контроля за штрафами и мерами наказания по административным правонарушениям.
Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в Кодекс об административных проступках обсудили на сегодняшнем заседании члены парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.
В документе подчеркивается, что для обеспечения отслеживания протоколов об административных правонарушениях и решений по соответствующим делам, вся информация будет размещаться в информационной системе İCMAL.
100