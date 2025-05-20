В Азербайджане предложили создать новую Каабу

В Азербайджане предложили создать в расположенном в Нахчыване Асхаби-Кахф новую Каабу.

Как сообщает Modern.az, с таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса, председатель Партии справедливости, права и демократии Гудрат Гасангулиев.

Отвечая на вопросы пресс-службы партии, он сказал, что в Асхаби-Кахф можно построить точную копию Каабы в Мекке - важнейшей мечети ислама (дома Аллаха).

«Саудовская Аравия ежегодно меняет покрывало Каабы и дарит старое покрывало одной из мусульманских стран. Как дружественная страна, мы можем попросить подарить одно и нам.

Хотя мусульмане равны перед Аллахом, в Мекке внутрь Каабы для посещения допускаются только особо привилегированные лица. Во вторую Каабу в Асхаби-Кахф должны допускаться все.

В этом случае у всех мусульман будет возможность увидеть, как выглядит внутренняя часть новой Каабы, и посетить ее. Мы можем популяризировать новую Каабу среди всех мусульман», - отметил депутат.