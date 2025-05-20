В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидающейся 21 мая ветреной погодой.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. Согласно информации, в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Губадлы, Гядабее, Гёйгеле, Шамкире, Товузе, Газахе, Самухе, Агстафе, Гёйчае, Загатале, Шеки, Гахе, Балакене, Огузе, Исмаиллы, Ширване, Шамахе, Агсу, Габале, Саатлы, Сабирабаде, Агдаше, Уджаре, Имишли, Кюрдамире, Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Гяндже, Нафталане, Гёранбое, Дашкесане, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере и Гобустане скорость северо-западного ветра усилится до 20,8-28,4 м/с.