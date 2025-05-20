Рубио: Трамп не сделал никаких уступок Путину

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп в урегулировании российско-украинского конфликта не пошел ни на какие уступки Владимира Путину.

Так он ответил на критику Сената по поводу политики республиканской администрации по Украине, сообщает 'Ъ''.

Один из сенаторов на слушании заявил, что администрация Дональда Трампа позволила России «получить рычаги давления» до начала переговоров с Украиной. Марко Рубио с этим тезисом не согласился: «Ни одна санкция не была отменена в отношении россиян. Все санкции, которые действовали при предыдущей администрации, остаются в силе. Мысль об отказе от рычагов давления... сегодня у нас есть те же рычаги давления, которые были при предыдущей администрации». «Он (Владимир Путин.— ''Ъ'') не добился ни единой уступки»,— подчеркнул госсекретарь США.