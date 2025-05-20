В Бакинском суде заслушаны показания потерпевших по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджана, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому были предоставлены переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также адвокат, выбранным им самим для своей защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем обвиняемый Рубен Варданян обратился к суду, заявив отвод коллегии судей, рассматривающей дело. Защитник обвиняемого Авраам Берман поддержал отвод.

Суд удалился на совещание для рассмотрения ходатайства. Согласно принятому решению, возражение оставлено без рассмотрения.

Затем в суде были заслушаны показания правопреемников потерпевших и самих потерпевших.

Мяхфура Гасанова, допрошенная в качестве правопреемника потерпевшего Умида Гасанова, заявила, что ее сын погиб в результате широкомасштабной диверсии, совершенной остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Кяльбаджаре.