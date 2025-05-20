В офисе Зеленского заявили о неудовлетворенности переговорами в Стамбуле

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Rzeczpospolita заявил, что Киев не удовлетворен результатами переговоров в Стамбуле, которые прошли между украинской и российской делегациями 16 мая.

Он отметил, что соглашение о прекращении огня не было достигнуто, а Москва выставила условия, которые Украина считает неприемлемыми и невозможными для выполнения.

«Мы не удовлетворены переговорами в Стамбуле. (…) Настоящие мирные переговоры могут начаться только после прекращения огня», — подчеркнул Подоляк.

Он сообщил, что российская делегация потребовала полностью отдать территории четырех регионов — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, речь шла об отказе Киева от участия в любых военных союзах.

Источник: Lenta.ru