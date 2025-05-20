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В Баку пропала пожилая женщина с ограниченными физическими возможностями

Фаига Мамедова11:48 - Сегодня
В Баку пропала пожилая женщина с ограниченными физическими возможностями

В Баку пропала 64-летняя женщина с ограниченными физическими возможностями.

Как передает 1news.az, в Баку разыскивается 64-летняя Сувар Гараханова с ограниченными физическими возможностями. Женщина вышла из своего дома и направилась в неизвестном направлении, после чего ее местонахождение остается неизвестным.

Всех, кто видел Сувар Гараханову (ее фото прилагается) или обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом в Службу «102» Министерства внутренних дел Азербайджана, а также связаться с Хатаинским районным управлением полиции по городскому телефону (012) 422-02-02 или мобильному номеру (+994) 99-448-02-02.

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