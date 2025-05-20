Король Марокко поздравил Ильхама Алиева
Король Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Ваше превосходительство, дорогой брат.
Мне очень приятно передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, пожелать Вашему народу еще большего прогресса и процветания.
С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления братских и дружественных отношений между нашими странами.
Я также заинтересован в продолжении взаимодействия с Вашим превосходительством в целях дальнейшего углубления и расширения нашего сотрудничества во всех областях на благо наших народов».