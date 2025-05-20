Виктор Орбан: Во время любых трудностей, с которыми сталкивалась Венгрия, Президент Алиев всегда был рядом с нами

Сегодня мы видим старого друга Венгрии. Друг познается в трудный день, и на протяжении уже более 20 лет Президент Алиев всегда был рядом с нами при любых трудностях в любой области, с которыми сталкивалась Венгрия, – будь то дипломатия, нефтегазовая промышленность или какая-либо другая сфера.

Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметив, что Саммит Организации тюркских государств впервые в истории проходит в Венгрии, премьер-министр подчеркнул: «Мы не полноправный член этой организации, мы - страна-наблюдатель. Однако, в любом случае, сегодня мы принимаем этот саммит».

Источник: АЗЕРТАДЖ