​​​​​​​Кошмар наяву: В Китае глухонемых инвалидов эксплуатируют как суррогатных матерей - ФОТО

Китайская деревня оказалась в центре громкого скандала: женщин с инвалидностью незаконно использовали в качестве суррогатных матерей.

Случай вызвал волну общественного возмущения и стал поводом для официального расследования.

12 мая стало известно о мошенничестве – китайский активист по борьбе с торговлей людьми Шангуаня Чжэнъи сообщил о случившемся после того, как несколько дней следил за подозрительным коттеджем в Чанше, в провинции Хунань, центральный Китай.

Полиция провела обыск на территории и обнаружила 16 больничных коек, предназначенных для процедур, связанных с суррогатным материнством.

Внутри учреждения находились девять женщин — среди них были как суррогатные матери, так и доноры яйцеклеток.

Одна из суррогатных матерей, 41-летняя глухая женщина из провинции Шэньси (северо-запад Китая), при помощи языка жестов рассказала следователю по имени Шангуань, что ей уже провели процедуру переноса эмбриона. За это ей пообещали выплату в размере 280 000 юаней (примерно 39 000 долларов США). По её словам, в учреждение её доставили через посредников, однако она не может точно вспомнить, как долго находится там.

Другая, 29-летняя женщина из провинции Сычуань на юго-западе Китая, рассказала, что ей сделали перенос эмбриона за 190 000 юаней (26 000 долларов США), а процедура проводилась без анестезии.

Преступная схема действовала в обычном трёхэтажном жилом доме, который был переоборудован под подпольную медицинскую клинику. На первом этаже располагался импровизированный операционный центр — с процедурной, лабораторией и палатами для женщин. В операционной находилось специализированное оборудование: шприцы, инструменты для извлечения яйцеклеток и переноса эмбрионов. Всё было размещено на полках и выглядело как полноценное медицинское пространство.

Окна здания были плотно заклеены синей плёнкой — с улицы невозможно было разглядеть, что происходит внутри. Возле входа стояло несколько автомобилей, включая белый фургон без лицензии, который, по данным полиции, использовался для перевозки женщин.

12 мая местные органы здравоохранения сообщили, что соответствующее учреждение опечатано, задержаны 18 человек, связанных с сетью суррогатного материнства, включая ответственного человека, анестезиолога и медсестру из частной больницы, а дело будет рассматриваться в строгом соответствии с законом.

Источники: MyNews, The Star

Джамиля Суджадинова