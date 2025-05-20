Иреван призвал Европу поспособствовать подписанию азербайджано-армянского мирного договора

Армения последовательно стремится к установлению всеобъемлющего и институционализированного мира с Азербайджаном, заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.

«Как известно, Армения и Азербайджан заявили, что проект текста мирного договора согласован, и Армения готова немедленно подписать и ратифицировать этот документ», - отметил Мирзоян на открытии регионального совещания послов Евросоюза в странах Восточной Европы и Центральной Азии в Иреване, передает «Новости-Армения».

При этом, констатировал министр, договор до сих пор не подписан из-за присутствия у азербайджанской стороны обеспокоенности. По словам Мирзояна, самый четкий и прямой путь для того, чтобы развеять любую обеспокоенность сторон – это подписание договора и его ратификация парламентом после положительного заключения Конституционного суда Армении.

В этой связи армянский министр призвал европейских партнеров активизировать содействие этому процессу.

«Мы ожидаем, что партнеры из ЕС будут последовательно подчеркивать необходимость немедленного подписания мирного договора с Арменией как в своих прямых контактах с Баку, так и в публичных заявлениях и контактах», - сказал Мирзоян.

Отметим, что сегодня же находящийся в Будапеште Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в вопросе мирного договора Баку имеет два условия, которые Иревану придется принять.

«Во-первых, в Конституции Армении все еще остаются территориальные претензии к Азербайджану, что необходимо изменить. Во-вторых, должна быть упразднена Минская группа ОБСЕ, которая была создана для урегулирования конфликта. Эта группа уже де-факто не функционирует, и де-юре необходимо ее упразднение», - подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, «к сожалению, армянская сторона пока не хочет принимать эти два условия».

«Однако последние годы и ход процессов показывают, что рано или поздно они вынуждены будут согласиться с нашим предложением. Потому что в этих предложениях ничего необычного нет», - заявил Ильхам Алиев.