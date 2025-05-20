Ильхам Алиев: Армения примет условия Азербайджана

В вопросе относительно заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией Баку имеет два условия, которые Иревану придется принять, отметил Президент Ильхам Алиев в ходе заявления для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Во-первых, в Конституции Армении все еще остаются территориальные претензии к Азербайджану, что необходимо изменить. Во-вторых, должна быть упразднена Минская группа ОБСЕ, которая была создана для урегулирования конфликта. Эта группа уже де-факто не функционирует, и де-юре необходимо ее упразднение», - подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, «к сожалению, армянская сторона пока не хочет принимать эти два условия».

«Однако последние годы и ход процессов показывают, что рано или поздно они вынуждены будут согласиться с нашим предложением. Потому что в этих предложениях ничего необычного нет», - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Азербайджан был инициатором мирных переговоров и автором текста мирного договора, текст которого сегодня принят Арменией: «Конечно, с определенными поправками. Но, в принципе, предложенный нами вопрос сегодня уже принят Арменией».

Источник: АПА