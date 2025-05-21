ВОЗ получит от Китая 500 млн долларов

Власти КНР намерены оказать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительную финансовую поддержку в размере $500 млн в следующие пять лет.

Об этом ТАСС заявили в постоянном представительстве Китая при ООН в Женеве.

«Китай намерен предоставить ВОЗ дополнительную финансовую поддержку в размере $500 млн в течение следующих пяти лет, включая увеличение установленного взноса, определенную сумму добровольного взноса и поддержку проектов через Фонд глобального развития и по линии сотрудничества Юг – Юг», - заявили ТАСС в дипмиссии.

В представительстве пояснили, что Пекин поддерживает организацию «в выполнении ведущей и координирующей роли в глобальном управлении здравоохранением». Там также отметили, что сторонам еще предстоит согласовать целевое использование финансовой поддержки.