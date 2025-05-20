Британская королевская семья попробовала блюда азербайджанской кухни — раскрыто меню - ФОТО

Как сообщалось ранее, в честь членов королевской семьи Великобритании и Северной Ирландии прошло «Королевское Виндзорское конное шоу».

На официальном приеме во дворце Виндзор гостям были представлены изысканные блюда азербайджанской национальной кухни. Гастрономическую часть обеспечила команда ресторана Zugulba Mangal Steak House под руководством Намика Мамедова. Гости с большим удовольствием попробовали долму, шах-плов, кюкю, тандырный хлеб, чёрную икру, шекербуру, пахлаву, чай и другие угощения.

В мероприятии приняли участие брат короля Великобритании Карла III — принц Эдвард с супругой Софи, начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев, а также другие высокопоставленные гости.

«Эта знаменательная встреча стала для нас важным событием в плане популяризации нашей культуры и кулинарных традиций», - отмечает в своем Instagram-аккаунте Zugulba Mangal Steak House.