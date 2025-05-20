МИД Индии исключил нормализацию отношений с Пакистаном в ближайшем будущем

Индия считает невозможным восстановление нормальных отношений с Пакистаном в ближайшем будущем.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел южноазиатской республики Викрам Мисри, выступая на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам.

«Нормальные отношения с Пакистаном исключены в ближайшем будущем», - приводит слова дипломата издание The Times of India.

Во время начавшейся 7 мая индийской военной операции «Синдур» Пакистан не угрожал Индии применением ядерного оружия, обе стороны использовали в конфликте обычные вооружения. «Утверждения ряда СМИ о том, что ядерные угрозы Исламабада могли заставить президента США Дональда Трампа 10 мая вмешаться и стать посредником в урегулировании индийско-пакистанского конфликта, являются необоснованными», - подчеркнул Мисри.

По его словам, индийские и пакистанские военные достигли соглашения о прекращении огня до того, как Трамп заявил в соцсетях об американском посредничестве, которое позже он назвал «помощью». Президент США сообщил об этом, чтобы донести до Нью-Дели точку зрения Вашингтона на эскалацию индийско-пакистанских отношений. По этой причине Индия не сразу выступила с официальным опровержением слов американского лидера.

Источник: ТАСС