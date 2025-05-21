Визит Лаврова в Армению сопровождался акцией протеста

У здания МИД Армении проходит акция с антироссийскими лозунгами.

Акция проходит на фоне переговоров между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой МИД России Сергеем Лавровым, которые в данный момент проходят в здании МИД Армении, сообщают армянские СМИ.

Протест организован партией «За республику». Участники держат плакаты с критикой в адрес России и выкрикивают лозунги против ее политики.

Армянская полиция пытается оттеснить участников акции от здания МИД.