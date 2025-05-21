Эрдоган: Турция продолжит усилия по достижению мира между Россией и Украиной
Турция продолжит усилия по достижению мира между Россией и Украиной.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.
«Все мы глубоко ощущаем глобальные последствия войны между Россией и Украиной», - сказал турецкий лидер, напомнив о недавних мирных переговорах сторон в Стамбуле.
«Мы продолжим поддерживать контакты с обеими странами для достижения справедливого мира», - заявил Эрдоган.
«Наши усилия по обеспечению стабильности в Сирии также продолжаются», - добавил он.
Источник: Hürriyet
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