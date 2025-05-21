Эрдоган: Турция продолжит усилия по достижению мира между Россией и Украиной

Турция продолжит усилия по достижению мира между Россией и Украиной.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая сегодня на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

«Все мы глубоко ощущаем глобальные последствия войны между Россией и Украиной», - сказал турецкий лидер, напомнив о недавних мирных переговорах сторон в Стамбуле.

«Мы продолжим поддерживать контакты с обеими странами для достижения справедливого мира», - заявил Эрдоган.

«Наши усилия по обеспечению стабильности в Сирии также продолжаются», - добавил он.

Источник: Hürriyet