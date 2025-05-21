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Глава МИД ФРГ: США введут новые санкции против России

First News Media10:37 - Сегодня
Глава МИД ФРГ: США введут новые санкции против России

Власти США разрабатывают новые санкции против России и могут принять их, несмотря на слова президента Дональда Трампа об обратном. С такой оценкой выступил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль во вторник, 20 мая, в эфире телеканала ZDF.

Журналист ZDF обратил внимание на заявление Трампа от 20 мая о том, что США не будут вводить новые санкции против РФ. «Это ложное впечатление. В американском Сенате есть большой пакет санкций, законопроект об этом. Его поддержали уже почти 80 коллег в Сенате», - ответил Вадефуль.

Он рассказал, что на встрече глав МИД стран НАТО в Анталии 14-15 мая общался с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, соавтором проекта новых санкций. «Есть ясная решимость в том, что сейчас должны быть последствия. Мы говорим об этом прямо сейчас с коллегами из США - как с администрацией, так и с конгрессменами», - сказал Вадефуль. Среди партнеров по переговорам о санкциях он упомянул и госсекретаря США Марко Рубио.

«Америка также будет действовать. Это ясно сказано. Сейчас нужно стратегическое терпение. Мы должны сохранять ясность в этом вопросе, - настаивает глава МИД Германии. - В США готовится обширный пакет санкций. Сейчас он будет передан на обсуждение Конгресса. Конечно, он сможет вступить в силу, только если пройдет эти обсуждения. Но, судя по всему тому, что я слышу, это произойдет. Мы в тесном контакте с коллегами по этому вопросу».

Журналист ZDF напомнил, что после телефонного разговора с Владимиром Путиным 19 мая Трамп заявил, что РФ стремится после окончания войны возобновить «всеобъемлющую торговлю» с США, и он «согласен» с такими планами. «Таким образом он (Трамп - ред.) хочет проложить Владимиру Путину путь за стол переговоров. Но он готов (к санкциям. - ред.). И уже есть договоренность, что мы подготовим дальнейшие переговоры об этом», - ответил Вадефуль.

«Путин увиливает и хочет продолжать войну. Но он медленно замечает, что приближается конец его политических, военных и экономических возможностей. И поэтому Трамп, как я это понимаю, предлагает ему путь прийти за стол переговоров», - выразил свою точку зрения немецкий министр.

«Не заблуждайтесь: США будут в деле. Мы позаботимся об этом. Мы убедим их, что они в деле. Конечно, мы сможем добиться этого только вместе», - резюмировал глава МИД Германии.

1 апреля группа из 50 сенаторов США от обеих партий во главе с Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России, если та откажется от перемирия в Украине. Документ предлагает пошлины в 500% на импорт в США товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. По словам экспертов, такие вторичные санкции могли бы затронуть Китай, Индию, Турцию.

Авторы законопроекта уверяют, что новые санкции поддерживает большинство как в верхней, так и в нижней палатах Конгресса США. Ранее Грэм и Блюменталь уже выдвигали совместные законопроекты в отношении России. В сентябре 2022 и июне 2024 года они предлагали признать РФ государством - спонсором терроризма. В марте 2025 года они призвали конфисковать свыше 300 млрд долларов замороженных активов РФ и передать их Украине. Все эти инициативы не имели продолжения.

Источник: DW

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