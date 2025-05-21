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Террорист-смертник взорвал школьный автобус в Пакистане: есть жертвы

First News Media12:28 - Сегодня
Террорист-смертник взорвал школьный автобус в Пакистане: есть жертвы

В среду террорист-смертник взорвал школьный автобус на юго-западе Пакистана, убив по меньшей мере четырех детей и ранив еще 38 человек, сообщил правительственный чиновник.

Заместитель комиссара местной полиции Ясир Икбал сообщил, что нападение произошло в районе Хуздар, когда автобус перевозил детей в военную школу в городе, сообщает Associated Press. Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви решительно осудил нападение и выразил глубокую скорбь в связи с гибелью детей. Он назвал преступников «зверьми», которые не заслуживают снисхождения, заявив, что враг совершил акт «явного варварства, нацелившись на невинных детей». Официальные лица заявили, что число погибших может возрасти, поскольку несколько детей находятся в критическом состоянии.

Источник: РГ

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