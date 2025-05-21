Скорость ветра в Баку значительно усилится

Национальная служба гидрометеорологии выпустила жёлтое и оранжевое предупреждения на 21 мая из-за ожидаемой ветреной погоды в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах страны.

В Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Джебраиле, Губадлы, Гядабее, Гёйгёле, Шамкире, Товузе, Газахе, Самухе, Агстафе, Гёйчае, Шеки, Гахе, Балакене, Огузе, Исмаиллы, Ширване, Шамахе, Агсу, Габале, Саатлы, Сабирабаде, Агдаше, Уджаре, Имишли, Кюрдамире, Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике и Ярдымлы будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гяндже, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере и Гобустане ожидается усиление северо-западного ветра до 20,8 - 28,4 м/с.