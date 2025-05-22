Шейх уль-ислам: Единственной целью религиозного центра армян была поддержка мечты о «Великой Армении»

Единственной целью религиозного центра армян, представляющих себя особой общиной – первыми христианами в мире с помощью фальшивых рассуждений об истории христианства, была поддержка мечты о "Великой Армении".

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на сегодняшнем расширенном заседании Совета старейшин управления.

Он отметил тот факт, что армянские религиозные круги, обосновавшись на исторической азербайджанской земле в Учмуэдзине (месте, которое они называют Эчмиадзин), занимаются созданием своих религиозных представительств на территориях, которые им не принадлежат.

"Они учредили "Арцахскую епархию" в нашем Карабахе, "Ново-Нахчыванскую епархию" в России. Мы сталкиваемся с менталитетом, который с помощью тысячи фальсификаций присваивает культурно-духовное наследие других народов, распространяет через свои религиозные центры в Учмуэдзине и Киликии обращения, полные лжи, клеветы и очернения, далекие от постулатов христианской религии о мире, братстве и мирном соседстве, постоянно пропагандирует раздор, вражду, призывает к реваншизму и конфронтации во имя своих больных фантазий. Государства и круги, заинтересованные в том, чтобы верить армянской лжи, оказывают им поддержку и помощь в этом деле", - сказал Пашазаде.

Источник: Report