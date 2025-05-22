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В Баку иномарка влетела в супермаркет

First News Media13:57 - Сегодня
В Баку иномарка влетела в супермаркет

Водитель, перепутавший педаль тормоза с педалью газа, врезался в супермаркет в Сарае.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошёл недавно в посёлке Сарай Абшеронского района. Автомобиль марки Hyundai влетел в супермаркет Araz, расположенный под зданием ЖСК "Saray" на улице Генерала Магомеда Асадова. По словам очевидцев, маркет, расположенный на обочине дороги под зданием, работает круглосуточно, поэтому внутри всегда есть покупатели. Перед магазином есть парковочная зона, и водитель, паркуя свой автомобиль Kia, хотел зайти в магазин, однако нажал на газ вместо тормоза, и машина врезалась в объект.

По факту происшествия проводится расследование.

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