КС Румынии отверг иск ультраправого кандидата: выборы признаны действительными

Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство кандидата в президенты от ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона, который просил отменить результаты второго тура выборов. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд рассмотрел заявление Симиона 22 мая и единогласно проголосовал за отклонения ходатайства как «необоснованного».

«Решение является окончательным», — говорится в сообщении суда.

Комментируя это решение, Симион заявил, что Конституционный суд «продолжил госпереворот». «Единственное, что нам осталось, это продолжать борьбу», — написал он в соцсети X.

Второй тур президентских выборов в Румынии проходил 18 мая. Его победителем стал мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 54% голосов. Симион признал поражение, но вскоре попросил Конституционный суд отменить результаты выборов. «По тем же причинам, по которым были отменены декабрьские выборы: внешнее вмешательство государственных и негосударственных субъектов. На этот раз доказано! Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства», — говорил он.

Вскоре после второго тура основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Франция требовала от мессенджера «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. В МИД Франции это обвинение категорически отвергли, после чего Дуров уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера.

Президентские выборы в Румынии проводились повторно. В ноябре 2024 года в первом туре на них победил Кэлин Джеорджеску, ранее входивший в ультраправый «Альянс за объединение румын». После этого спецслужбы страны заявили, что Румыния стала объектом «агрессивных гибридных действий России». Конституционный суд в итоге аннулировал выборы и назначил их заново. Джеорджеску к новым выборам не допустили.

Источник: Коммерсантъ