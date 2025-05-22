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Лавров: все больше внерегиональных игроков пытаются вмешиваться в дела Каспия

First News Media16:41 - Сегодня
Лавров: все больше внерегиональных игроков пытаются вмешиваться в дела Каспия

Число стран, которые пытаются вмешиваться в дела Каспийского региона, становится все больше.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии четвертого заседания межведомственной комиссии по прикаспийскому сотрудничеству.

"Последовательно исходим из того, что пять прикаспийских государств обладают исключительной компетенцией в решении вопросов, касающихся Каспия. Хотя желающих вклиниться в эти вопросы становится все больше. Здесь нужно четко обеспечивать выполнение соответствующих договоренностей, которые были достигнуты в рамках работы над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря", - сказал он.

Лавров напомнил, что 17-18 февраля в Тегеране прошел III Каспийский экономический форум, в ходе которого участники высказались за укрепление совместного научно-исследовательского сотрудничества, в том числе по изучению причин обмеления Каспия. "Отметили высокий уровень взаимодействия прикаспийских стран в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая зеленую энергетику, - указал министр. - Поддержали дальнейшее упрочение кооперации в сфере перевозок, транспортной и логистической инфраструктуры. Договорились о проведении до конца года встреч министров по вопросам транспорта и экономики".

"Исходим из того, что обозначенные приоритетные направления работы "пятерки" должны оставаться в фокусе внимания нашей комиссии. Она призвана содействовать выполнению решений, принятых на третьем Каспийском экономическом форуме", - подчеркнул Лавров.

Источник: ТАСС

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