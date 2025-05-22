Росгидромет прогнозирует снижение уровня воды в Каспии в ближайшие 10-15 лет

Снижение уровня воды в Каспийском море прогнозируется в течение, как минимум, ближайших 10-15 лет.

Об этом заявил глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России (Росгидромет) Игорь Шумаков на XI Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

«Прогнозы, основанные на моделях межправительственной группы экспертов по изменению климата, показывают, что глобальные тенденции климатических изменений будут сохраняться. Это значит, что в прикаспийском регионе в ближайшие 10-15 лет естественные изменения окружающей среды будут происходить на фоне повышения температуры воздуха, уменьшения речного стока и, соответственно, дальнейшего снижения уровня Каспийского моря, - сказал он.

По его словам, в последние годы исследователи фиксируют повышение температуры воды и увеличение испарения с водной поверхности Каспия. Он заявил о необходимости принятия комплекса адаптационных мероприятий на период продолжения снижения уровня Каспийского моря и подчеркнул важность активной работы всех пяти прикаспийских государств в реализации мероприятий по сохранению Каспия.

Источник: Интерфакс.ру