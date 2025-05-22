В рамках расследования дела о коррупции в мэрии Стамбула задержано еще 16 подозреваемых

В рамках расследования коррупционного дела в Стамбульской мэрии, 20 человек, подозреваемых в участии в незаконных тендерах, были доставлены в суд.

После завершения допросов в прокуратуре, четверо из них были направлены в суд с требованием об освобождении под судебный контроль, в отношении остальных 16-ти прокурор выступил с ходатайством о заключении под стражу.

Задержанные подозреваются в причастности к коррупционным схемам при проведении тендеров.

Источник: Hürriyet