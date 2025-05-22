В Армении задержаны еще 9 человек по делу о беспорядках ночью 10 ноября 2020 года

Следственный комитет Армении сообщил о задержании еще девяти граждан, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в ночь подписания трехстороннего заявления по Карабаху в 2020 году.

По данным следствия, задержанные прорвались через полицейское ограждение, разбили стекла и повредили дверь здания правительства, после чего проникли внутрь и продолжили участвовать в массовых беспорядках, передают армянские СМИ со ссылкой на сообщение СК Армении

Следственный орган направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста. Ведутся мероприятия по установлению всех участников событий. Предварительное следствие продолжается.

Напомним, в ночь на 10 ноября 2020 года, после подписания лидерами Армении, России и Азербайджана заявления о прекращении огня в Карабахе, группа лиц ворвалась в правительственные здания в Иреване.

Также было совершено нападение на председателя парламента (ныне - главы МИД) Арарата Мирзояна.