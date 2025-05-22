В Баку презентовали фотоальбом «Разрушенное наследие: безмолвные свидетели»

В Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской Республики состоялась презентация фотоальбома «Разрушенное наследие: безмолвные свидетели».

Проект реализован совместно Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ), Министерством культуры и Фондом возрождения Карабаха.

Как передает 1news.az, на мероприятии присутствовали видные деятели, включая академика Кямала Абдуллу, председателя Правления Фонда возрождения Карабаха Рахмана Гаджиева, исполнительного директора БМЦМ Равана Гасанова, депутата Милли Меджлиса Джейхуна Мамедова, советника министра культуры Орхана Фикретоглу, члена Попечительского совета БМЦМ Эльмиру Ахундову, директора Института археологии и антропологии Фархада Гулиева, председателя Совета прессы Рашада Меджида, главного советника Секретариата Первого вице-президента Фаргана Абасзаде, а также сотрудника Института истории и этнологии Фаига Исмаилова, представителей общественности и СМИ.

Мероприятие началось с Государственного гимна и минуты молчания в память о шехидах.

Рахман Гаджиев в своей речи отметил, что после Победы в Отечественной войне под руководством Ильхама Алиева, в Южно-Кавказском регионе сформировались новые реалии. На освобождённых территориях ведутся масштабные восстановительные работы, и Карабах отстраивается по новейшим стандартам, становясь инновационным центром Азербайджана. Этот подход, по его словам, проявляется не только в градостроительстве, но и в управлении, например, институт спецпредставительства, созданный в Карабахе, теперь применяется и в Нахчыванской АР.

Гаджиев подчеркнул, что на протяжении многих лет на освобождённых территориях систематически уничтожались не только инфраструктура, но и культурное, а также религиозное наследие. Он отметил важность сохранения исторической памяти и выразил радость, что процесс укрепления национальной памяти, наряду с восстановительными работами, возглавляет Президент. В настоящее время при поддержке Минкультуры и Фонда возрождения Карабаха создаются музейные комплексы Оккупации и Победы.

Говоря о фотоальбоме «Разрушенное наследие: безмолвные свидетели», Рахман Гаджиев отметил его значимость для изучения ущерба, нанесённого культурному наследию, и донесения этой информации до мирового сообщества. Он также упомянул интернет-ресурс «Karabakh.Center», созданный по инициативе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, который содержит более 10 тысяч фото- и видеоматериалов, демонстрирующих масштабы ущерба, нанесённого материально-культурному наследию, биоразнообразию и природным ресурсам Карабаха. Этот ресурс, по его словам, играет ключевую роль в систематизации и распространении объективной информации о конфликте и разрушениях.

Академик Кямал Абдулла подчеркнул, что фотоальбом является богатым источником доказательств разрушения религиозного и культурного наследия за 30 лет оккупации, а Раван Гасанов добавил, что издание освещает акты вандализма и разрушения культурного наследия Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре, представляя фотографии до и после оккупации.

Советник министра культуры Орхан Фикретоглу отметил, что любая работа, основанная на национальной памяти, является успехом, и выразил готовность Минкультуры поддерживать такие проекты.

Другие выступающие, среди которых были Эльмира Ахундова, Джейхун Мамедов, Фархад Гулиев, Рашад Меджид, Фарган Абасзаде и Фаиг Исмаилов, также подчеркнули важность документирования актов вандализма против культурного, религиозного и исторического наследия на освобождённых территориях и донесения этой информации до международного сообщества.

Отмечается, что для создания фотоальбома использовались материалы из различных архивов, включая архив проекта Karabakh.Center и личный фотоархив известного фотографа Резы Дегати.