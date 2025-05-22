Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии - ФОТО
22 мая под председательством Мазахира Панахова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании сначала был утвержден протокол заседания комиссии, состоявшегося 18 марта.
Затем был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав окружных избирательных комиссий некоторых избирательных округов. По итогам проведенных обсуждений ЦИК приняла решение внести изменения в составы окружных избирательных комиссий Сумгайытского первого избирательного округа номер 42, Сумгайыт-Абшерон-Гарадагского избирательного округа номер 47, Хачмазского сельского избирательного округа номер 58, Кюрдамирского избирательного округа номер 62, Гёйгёль-Дашкесан-Кяльбаджарского избирательного округа номер 100 и Агстафинского избирательного округа номер 108.
На заседании, широко освещавшемся представителями СМИ, также были обсуждены текущие вопросы.