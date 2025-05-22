В Сиязаньском районе перевернулся автомобиль, пострадали 4 члена одной семьи

На участке автомагистрали Баку-Губа, проходящем по территории села Зарат Сиязаньского района, произошло ДТП.

Как сообщает АПА, легковой автомобиль марки «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 39-летний житель Сиязаньского района Самир Акбаров, врезался в железное ограждение посередине дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель, его 35-летняя супруга Равана Акбарова, а также их 16-летняя дочь и 10-летний сын получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

По факту проводится расследование.